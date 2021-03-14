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Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)

14 березня, 08:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Експерти розповідають, як захиститися

У Києві на жінку оформили кредит, а вона навіть про це не підозрювала. Як таке можливо, що кредит не брали, а він за всіма документами є, з'ясовував кореспондент "Сегодня" Георгій Маринов.

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Постраждала Олександра Наконечна розповідає, що жила без кредитів. Поки не подзвонили і сказали, що винна 5000 грн і ще 15 000 грн – відсотків.

Ця шахрайська схема дуже популярна, адже недавно відомий український банк звинуватили в афері. Дані більш 4 млн клієнтів пропонували в інтернеті за кілька сот доларів.

Аферисти скуповують такі бази і оформляють під них кредити.

"Доступ до таких копій шахраї можуть отримати через недобросовісних співробітників, які просто на просто передають дані шахраям за певну плату, або в якості помсти, коли звільняються", – говорить експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.

Щоб не прокинутися з кредитом – можна самому собі заборонити брати в борг.

"Українське бюро кредитних історій, або свій інтернет банкінг безпосередньо і поставить заборону на те що ви не хочете отримувати кредити, а в кредитній історії чітко стоятиме заборона на отримання кредитів на ваше ім'я. У будь-який момент ви можете це зняти", – говорить експерт з безпеки Руслан Болгов.

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Якщо віддаєте копію паспорта або коду в якусь установу – документи слід завіряти. Таке запевнення документа обов'язково має бути двостороннім.

"Клієнт повинен звернути увагу, щоб в його присутності фахівець фінансової установи проставив на копії відмітку. Це мається на увазі, що ця копія надана для конкретної установи", – додає начальник департаменту роздрібної торгівлі банківської установи Дмитро Замотаєв.

І процедура підходить тільки для ксерокопій, які особисто передаєте. Електронні копії для онлайн-угод слід переправляти тільки через захищені канали.

Варто віддавати перевагу передачу інформації з державного захищеного сервісу Дія. Вона буде передана з відповідним маркуванням, так званої їх підписом, де будуть вказані дата і час передачі даних.

Крім спеціального маркування, це унеможливить витік даних, адже вони будуть захищені державою.

Нагадаємо, в Мережі з'явився новий вид шахрайства, в результаті якого українців позбавляють усіх грошей на банківській картці, а якщо картка кредитна – то і вганяють у борги.

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