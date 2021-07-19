Українців перевели на електронні трудові: чи реально вийти на пенсію пізніше

Тепер пенсії призначають автоматично – на наступний день після досягнення пенсійного віку

Працювати на пенсії все ще дозволяється / Фото: Сьогодні

Після введення електронних трудових книжок пенсії за віком призначають автоматично, без звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ). Тому звертатися в ПФУ доведеться вже тим, хто хоче продовжити роботу після досягнення пенсійного віку.

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Тобто працювати на пенсії можна, але для цього в більшості випадків потрібно подати заяву. Причому, якщо ваші дані вже потрапили до електронного реєстру, зробити це потрібно до "години ікс", нагадали у Фонді.

"Особа має право самостійно обрати, коли призначати пенсію за віком – відразу після досягнення пенсійного віку чи відстрочити час її призначення і таким чином підвищити розмір пенсії. Для відстрочення особа має повідомити в Пенсійний фонд України про свій вибір до досягнення пенсійного віку... Якщо ж людина не повідомила про свій вибір щодо часу призначення пенсії і в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про страховий стаж, то пенсія призначається автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку", – роз'яснили в ПФУ.

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Виняток – ті, чиї дані ще не внесли до електронного реєстру.

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"Якщо людина продовжила працювати або якщо паперова трудова книжка не надавалася для оцифровування і протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку її також не надано, то вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше", – додали в Пенсійному фонді.

Нагадаємо, процес оцифрування трудових книжок буде здійснюватися протягом п'яти років. За цей час в електронний Реєстр застрахованих осіб мають перенести всі дані, навіть старі.

Також повідомляли, що введення доплат для пенсіонерів після 75 років перенесли з липня на жовтень. Українці після 75 років мали отримати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа