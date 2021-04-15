Українців налякали свининою по 150 гривень: що відбувається з цінами

Легальні виробники м'яса в Україні зіткнулися з проблемами. Їм не вдається конкурувати навіть з імпортом, констатували експерти

В Україні почалося передвеликоднє підвищення цін на м'ясо. І нинішні ціни – ще не межа. За прогнозами фермерів, кілограм свинини незабаром буде коштувати не менше 150 гривень. А потім подорожчає і птиця, з'ясували кореспонденти "Сьогодні".

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М'ясо в Україні вже подорожчало в порівнянні з іншими продуктами. Справа в тому, що його мало купують. Вважається, що в середньому за рік людина має з'їдати близько 92 кг, але українці споживають на 40% менше. І в більшості випадків це курятина, адже вона дешевше. А зараз попит на м'ясо зменшився ще й через Великий пост.

Відео: Сьогодні

Крім того, легально виробляти свинину в Україні стало зовсім невигідно. Через зменшення ставки ПДВ на свиней вітчизняні м'ясовиробники не можуть конкурувати навіть з імпортом.

Протягом останніх трьох років кілограм української свинини подорожчав на 20 гривень. І ця накрутка, за словами експертів, безпідставна.

"Це була переплата за помилки, за фальсифікації з кормами, з генетикою, які мають місце в українському свинарстві. І ця проблема не вирішилася. Її намагаються перекласти на кінцевих покупців – збільшенням ціни. Тому і вигідніше стало купувати імпортне", – пояснив виконавчий директор асоціації "М'ясний галузі" Микола Бабенко.

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"Ми завозимо і складові для ковбас. Тугоплавке сало веземо з Польщі. Тепер щоб конкурувати на ринку ціною, українським м'ясовиробникам належить привести собівартість продукції до реальної", – додав економіст Олег Пендзин.

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Нагадаємо, раніше ми порівняли ціни на їжу в Україні та інших країнах і з'ясували, переплачують українці за продукти.

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