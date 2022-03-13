Українцям у Польщі виплачуватимуть одноразову фіндопомогу – скільки можна отримати

Розповідаємо, як змінилися правила перебування українських біженців на території Польщі

Яку допомогу можуть отримати українці у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (2028 грн) на особу.

Відповідний закон про допомогу біженцям підписав президент Польщі Анджей Дуда, передає Onet.pl.

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Цей закон також гарантує легітимність перебування біженців з України, а також їх подружжя навіть у тому випадку, якщо у них немає українського громадянства.

Зазначається, що українці можуть на законних підставах перебувати на території Польщі протягом 18 місяців. Після цього можна подати заяву та отримає дозвіл на проживання терміном до 3-х років.

Також біженці мають змогу отримати податковий номер PESEL, працювати у Польщі, отримувати медичну допомогу.

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За бажанням українські діти можуть навчатися у польських школах.

Відшкодування за прийом біженців

Уряд України відшкодує всі комунальні витрати бюджетам громад, які дали безкоштовний притулок переселенцям у будинках, приміщеннях комунальної форми власності.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Маються на увазі всі витрати, пов'язані з:

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теплопостачанням;

водопостачанням;

водовідведенням;

газопостачанням;

купівлею дров, пелетів та вугілля.

"Сьогодні" також писали, яку допомога від держави можуть отримати українці, та розповідали, чи потрібно оплачувати комуналку під час війни.