Українцям у Польщі виплачуватимуть одноразову фіндопомогу – скільки можна отримати

Українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (2028 грн) на особу.
Відповідний закон про допомогу біженцям підписав президент Польщі Анджей Дуда, передає Onet.pl.
Цей закон також гарантує легітимність перебування біженців з України, а також їх подружжя навіть у тому випадку, якщо у них немає українського громадянства.
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Зазначається, що українці можуть на законних підставах перебувати на території Польщі протягом 18 місяців. Після цього можна подати заяву та отримає дозвіл на проживання терміном до 3-х років.
Також біженці мають змогу отримати податковий номер PESEL, працювати у Польщі, отримувати медичну допомогу.
За бажанням українські діти можуть навчатися у польських школах.
Відшкодування за прийом біженців
Уряд України відшкодує всі комунальні витрати бюджетам громад, які дали безкоштовний притулок переселенцям у будинках, приміщеннях комунальної форми власності.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Маються на увазі всі витрати, пов'язані з:
- теплопостачанням;
- водопостачанням;
- водовідведенням;
- газопостачанням;
- купівлею дров, пелетів та вугілля.
"Сьогодні" також писали, яку допомога від держави можуть отримати українці, та розповідали, чи потрібно оплачувати комуналку під час війни.