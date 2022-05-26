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Українцям стане легше знайти роботу: що зміниться найближчим часом

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 15:03
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На єдиній платформі консолідуватиметься інформація про роботодавців та тих, хто шукає роботу
Українці зможуть шукати роботу на єдиній базі вакансій
Українці зможуть шукати роботу на єдиній базі вакансій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, багато українців залишилися без роботи та змушені сподіватися на допомогу близьких. Тому в Україні вирішили запустити в роботу єдину базу вакансій, де буде зібрана інформація від державного Центру зайнятості та найбільших сайтів з пошуку роботи.

Про це повідомляє пресс-служба Міністерства економіки.

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Зазначається, що співпрацювати з Державною службою зайнятості погодилися п'ять провідних онлайн-сервісів в Україні з пошуку роботи. На основі цього буде створено єдину базу з вакансіями.

"Наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агентств з пошуку роботи. Оновлення ресурсу – у режимі реального часу", – сказано в повідомленні.

На одному майданчику буде зібрано максимум пропозицій на ринку праці та дані про кадровий потенціал. Очікується, що це дозволить підприємцям швидше знаходити працівників, а українцям – роботу.

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Де в Україні найпростіше знайти роботу

За інформацією аналітиків частка пропозицій роботи у Києві становить 35,8% від актуальних по всій країні вакансій . А ось показник у регіонах:

  • Львів – 17,1%;
  • Дніпропетровська область – 8,5%;
  • Одеська область – 3,4%;
  • Івано-Франківська та Черкаська області – по 2,9%.

Цікаво, що найвища конкуренція все ж таки не в столиці. У травні це Харківська область, де на одне місце претендує у середньому 19 людей. У Києві на одну вакансію – 9,5 претендентів.

Раніше ми розповідали, які професії в Україні стали низькооплачуваними через війну, і писали, де українцям шукати роботу в Європі .

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