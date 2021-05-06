Українцям з паспортами-книжками дозволять електронну прописку

Власники паперових паспортів-книжок зможуть скористатися послугою реєстрації місця проживання онлайн через портал або додаток "Дія". Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Поки що так звана електронна прописка працює тільки для українців з ID-картами.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Після прийняття законопроєкту послуга буде доступною всім українцям – незалежно від того, який у них паспорт, – паперовий чи ID-карта", – написав Федоров.

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Крім того, Мінцифри запускає експериментальний проєкт з електронною реєстрацією місця проживання в "Дія" за добу. Нововведення почнуть тестувати в травні, але точна дата поки не повідомляється.

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Нагадаємо, в Україні з 1 квітня стартував експеримент з електронної прописки. Вся інформація про реєстрацію місця проживання або про зняття з реєстрації фізосіб тепер має передаватися Державній міграційній службі та до Єдиного державного демографічного реєстру тільки в електронному вигляді.

В цілому в Україні більшу частину адміністративних послуг планують оцифрувати і надавати онлайн.