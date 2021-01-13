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Українцям пообіцяли субсидії на опалення будинків електрикою

13 січня, 17:07

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Мінфіну та Мінсоцполітики доручили сформувати механізми субсидіювання

Кабмін доручив Мінфіну та Мінсоцполітики сформувати механізми субсидіювання, що допоможуть людям, які використовують електроенергію для опалення домівок.

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Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

Глава уряду наголосив, що у зв’язку зі збільшенням тарифів на природний газ та електроенергію у січні зростуть і субсидійні виплати для громадян.

За його словами, в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань становить понад 1600 гривень.

"Ми значно спростили доступ до отримання таких субсидій. Можна це зробити онлайн, поштою, офлайн. Збільшено кількість людей, яким субсидія перепризначається автоматично. Без комісій та перевірок", – нагадав Шмигаль.

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Нагадаємо, профільна Нацкомісія розпочала ретельну перевірку всіх постачальників газу, які встановили найвищі тарифи на розподіл блакитного палива. Така перевірка допоможе Кабміну вийти на "системне і збалансоване" рішення про те, як знизити ціну на газ для населення.

Також нагадаємо, влада почала шукати способи знизити ціни на газ для населення після масових протестів. При цьому Шмигаль раніше попросив СБУ розібратися з причинами "газових" протестів.

Автори: Людмила Гаврилюк, Марина Андрієнко Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Тарифы для населения

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опалення комуналка електрика субсидії Мінфін Кабінет міністрів Міністерство соціальної політики Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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