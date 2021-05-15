Не подорожчає тільки гречка – як і на що виростуть ціни до кінця року

Нацбанк прогнозує до кінця року інфляцію до 5%. Експерти вважають, що вона буде вищою. Дорожчають продукти, пальне, комунальні послуги

Українців цьому року чекає набагато більше зростання цін, ніж торік, упевнені економісти. Позаду лише третина року, а все подорожчало майже на 5% порівняно з груднем. А порівняно з січнем-квітнем 2020 року інфляція склала 7,6%. Що вже подорожчало найбільше і якою може бути інфляція до кінця року, з'ясував сайт "Сегодня".

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Як зростають ціни

Цього року зростання цін значно випереджає торішнє. Нагадаємо, за весь 2020 рік інфляція склала всього 2,7% рік до року, причому вона різко прискорилася у вересні-листопаді. Цього року тільки за перші чотири місяці маємо зростання майже втричі більше. Дорожчає все: від продуктів до енергоносіїв, освіти і медичних послуг. А ось подешевшали тільки одяг і взуття. Для порівняння: в січні-квітні 2020 року порівняно з 2019 роком інфляція була 2,5%. Потім був зворотний процес – дефляція, за літо майже на 1%, перш за все за рахунок сезонного здешевлення овочів і зниження цін на природний газ і нафтопродукти. У січні-квітні 2020-го, крім борщнабору, так само, як і цього року, дешевшали одяг і взуття, розваги та відпочинок (нагадаємо, рік тому в розпалі була епідемія коронавірусу, не до розваг). Через зниження цін на газ і пальне тоді впали тарифи на гарячу воду і проїзд у транспорті. Цього року такого немає, навпаки, все тільки дорожчає.

Як подорожчали продукти

Найстрімкіше за чотири місяці зросли ціни на продукти щоденного попиту – це курячі яйця, соняшникова олія, хліб, цукор (див. інфографіку).

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Але дорожчають й інші продукти: м'ясо – на 4,4% (+5 грн за кіло свинини), риба на 5,9% (+4,8 грн за кіло мороженої морської риби економ-сегменту), молоко – на 4,3% (+1,1 грн/л), сир – на 5,6% (+6,2 грн/кг), вершкове масло – на 5,2% (+2,3 грн за пачку 200 г, 72% жиру). Тільки за ці п'ять позицій доведеться викласти більше майже на 20 гривень, ніж рік тому.

Зате дешевший борщнабір: тепер городина для національної страви (по 1 кг кожної) коштує менше на 9,7% (-3,05 грн), ніж рік тому.

Як подорожчали товари та послуги

Серед товарів і послуг найнеприємнішим стало зростання цін на природний газ – за рік більш ніж в 1,5 разу. Нині кубометр газу коштує близько 10 грн. Ця ціна збережеться ще рік, бо влада ввела фіксовані ціни на газ незалежно від сезону. Це подорожчання українці повною мірою відчують восени і взимку – стане дорожче опалення. Можливий плюс від фіксованих цін у тому, що тарифи не будуть захмарними, якщо до опалсезону вартість газу на євроринку підніметься вище 320 доларів за 1000 куб. м, а курс долара в Україні виросте порівняно з нинішнім.

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Удар по гаманцю отримали й автомобілісти: з початку року нафтопродукти подорожчали на 8,6%. Наприклад, літр бензину А-95 коштує тепер 29 грн, тобто, ціна на нього майже повернулася на рівень початку 2020 року. Потім почалося зниження вартості пального через здешевлення нафти, до травня 2020 року А-95 подешевшав до 23 грн/л.

На ряд інших товарів і послуг ціни тільки підвищувалися вже два роки поспіль.

На понад 40% зросли в ціні послуги водопостачання і каналізації – по 20% з гаком у рік. У грошах це приблизно 8 грн за кожен кубометр холодної води. Очевидно, що на стільки ж подорожчала і гаряча вода, яку отримують підігрівом холодної, що подається в будинки водоканалом.

Також повзуче дорожчають медицина і освіта – за рік вартість цих послуг підвищилася відповідно на 7,5% і 14%, за два роки – на 11,2% і 27,4%.

Експерти: Їжа в світі дорожчає

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Економісти пояснюють зростання цін на продовольство в Україні загальносвітовою тенденцією: за даними ФАО – продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, ціни на продукти в світі підвищуються десятий місяць поспіль.

"Подорожчанню продовольства сприяють два фактори: країни Латинської Америки скоротили пропозицію агросировини на світовому ринку, в Китай, навпаки, нарощує попит. До кінця року ціни на продукцію АПК зростуть ще на 14%", – каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Україна є великим експортером продовольства на світовому ринку, то очевидно, що ціни всередині країни прагнутимуть до світових.

"Найбільш подорожчали позиції: соняшникова олія, цукор, яйця, хліб, – аналізує член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – На олію значно зросли світові ціни через підвищення попиту з боку КНР і інших країн Південно-Східної Азії. А Україна – найбільший в світі експортер оліі. Очевидно, що наші виробники не продаватимуть олію всередині країни дешевше, ніж за кордон. Цукру в країні наварено менше, зерна теж зібрано менше. Ціни на нього підвищилися в тому числі і через зростання собівартості, адже піднялися мінімальні зарплати. Підвищення вартості зерна відбилося на ціні хліба, курячих яєць, у вартості яких 60% – це витрати на корм".

Прогнози на другий квартал і до кінця року

Днями Нацбанк оприлюднив розрахунки своїх аналітиків про очікуваної інфляції в 2021 році. За прогнозом НБУ, інфляція почне сповільнюватися восени 2021 року і повернеться в діапазон 5% ± 1 п.п. в I півріччі 2022 року. Цьому сприятимуть вичерпання ефекту низької бази порівняння, надходження на ринки нового врожаю, а також рішення НБУ про підвищення облікової ставки. Цього року в Нацбанку чекають річну інфляцію на рівні 7%. Щоб досягти такого показника, в травні-серпні, ціни, як мінімум, не повинні підвищуватися, а в вересні-грудні інфляція не може бути вище 2,5%.

Наші експерти вважають прогнози Нацбанку оптимістичними – за їхніми розрахунками, інфляція цього року повинна бути вищою.

Олександр Охріменко каже, що в другому кварталі зростання цін сповільниться, але все одно виявиться помітним.

"У квітні вже маємо інфляцію 0,7%, в травні буде не менше за рахунок підвищення тарифів на газ, подорожчання пального, автоперевезень, – аналізує Олександр Охріменко. – Через пізню весну залишаться дорогими овочі нового врожаю і ягоди, це означає, що в червні дефляції теж не буде. Вона можлива, як зазвичай, в липні і серпні, але в цифрах поки складно прогнозувати. З осені знову буде прискорення інфляції, за підсумками року очікую 9,5-9,8%", – підсумував Охріменко.

Олег Пендзин також оцінює річну інфляцію не вище 9,5%.

"Інфляція може бути і нижчою, якщо зберемо гарний урожай зернових, – каже Олег Пендзин. – У другому кварталі очікуємо інфляцію до 2,5%, це вдвічі нижче, ніж у першому. Літо буде мінімально інфляційним, а ось у четвертому кварталі зростання цін виявиться таким самим, як у першому кварталі. Тому 7% за рік – занадто оптимістичний прогноз".

Обидва експерти кажуть, що точно не буде подорожчання ні яєць, ні цукру, ні олії, навпаки, ціни на них можуть піти вниз, адже попит знизився. Яйця вже подешевшали. А ось м'ясо, молочна група продуктів, хліб будуть поступово, на 0,5-1% на місяць, дорожчати.

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