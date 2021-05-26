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Українцям з Донбасу і Криму заборгували 11 млрд гривень пенсій

26 травня, 09:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Йдеться про тих громадян, які так і не оформили довідку внутрішньо переміщеного особи. Заборгованість збираються погасити, але ще нескоро

Пенсійний фонд України (ПФУ) заборгував 11 млрд гривень пенсіонерам з тимчасово окупованих територій, які не оформили довідку внутрішньо переміщеної особи. Цю заборгованість ПФУ планує погасити тільки в 2022-2024 роках. До речі, з півтора мільйона вимушених переселенців працездатною є тільки кожна четверта людина.

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Про погашення заборгованості йдеться в проєкті постанови Кабінету Міністрів, який внесено на громадське обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

"Реалізація проєкту акта потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України в сумі 11 млрд грн", – йдеться в документі.

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Уточнюється, що мова тільки про тих переселенців, які є пенсіонерами вже тепер.

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Згідно з розрахунками Пенсійного фонду, ці виплати пропонується почати з 2022 року (6,1 млрд грн) і продовжити в 2023-2024 роках.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд відзвітував про виділення 1,4 млрд гривень на виплату допомоги співробітникам підприємств і малому бізнесу, які побували в "червоних зонах" карантину. Така допомога становить 8000 гривень.

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