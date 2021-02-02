Україна чекає грошей від МВФ: скільки отримаємо у 2021 році

Україна у 2021 році очікує отримати три транші від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на загальну суму 2,2 млрд доларів. Кошти, що залишилися за програмою stand-by, Київ планує отримати вже в 2022 році.

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Про це розповів голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко в інтерв'ю Reuters.

"Робота місії триває... За результатами цього тижня стане зрозуміліше, яких домовленостей ми досягаємо", – відповів Шевченко на запитання, чи можна сподіватися на отримання грошей до кінця першого кварталу.

За його словами, українському парламенту ймовірно необхідно буде прийняти "деякі законопроєкти" для досягнення цього результату. Що це за законопроєкти, Шевченко не уточнив.

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Також НБУ обговорює з МВФ варіант створення в Україні спеціалізованого суду або палати, де розглядатимуть взаємини між кредиторами і позичальниками, а також між інвесторами та одержувачами інвестицій.

Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу.

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Надання Україні наступних траншів поки затримується. Рішення про другий транш прийматиметься за підсумками роботи місії МВФ в Україні.

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