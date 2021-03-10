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Україна заплатила МВФ більше 200 млн доларів за місяць

10 березня, 14:12

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У лютому Київ не мав пікових виплат за боргом перед фондом

Україна за лютий виплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) 213,1 млн доларів в еквіваленті. Ця сума пішла як на оплату відсотків по кредитах, так і на повернення їхнього тіла. Commitment fee в цей період не виплачувалася. А найбільші платежі на користь МВФ у 2021 році заплановані на 12 березня і 13 вересня – приблизно по 400 млн доларів.

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Про це повідомили в Національному банку України (НБУ) агентству Українські новини.

Вартість запозичень від МВФ для України в минулому році становила 2,63% річних (середня ставка і комісія). Це значно нижче за вартість залучень на зовнішніх ринках, додали в Нацбанку.

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Наприклад, середньозважена ставка запозичень через розміщення євробондів (ОВДП) становить 7,2% річних. Так, якби замість залучених кредитів за програмою Україна залучила ОВДП, то виплати по ній в минулому році склали б не 274 млн доларів, а 763 млн доларів.

Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) З негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Другий транш Київ поки що так і не отримав. Чому – дивіться в сюжеті:

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виплати stand-by повернення держборг МВФ
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