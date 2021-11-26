Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 30 запитань Зеленському 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Україна зацікавлена у транзиті російського газу: Зеленський розповів, що пропонували РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
26 листопада, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зеленський розповів про можливість збільшити транзит газу територією України
Зеленський про транзит російського газу через Україну
Зеленський про транзит російського газу через Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у подальшому транзиті російського газу через свою територію.

Про це Зеленський розповів на прес-марафоні за підсумками екватору свого президентства.

Реклама

Він також заявив, що українська сторона пропонувала знизити собівартість транзиту так, щоб вона була меншою, ніж будь-які інші потоки, проте Росія на це не пішла.

"Ми готові, але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російського боку, що вони готові на продовження контракту. Але, крім цих заяв, нічого більше не чув і не бачив. Предметних зустрічей між нашими людьми, НАКом, наприклад, і "Газпромом" не було", – сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна має контракт із РФ до 2024 року і виступає за продовження транзиту через свою територію та навіть його збільшення. За його словами, це дозволяють українські потужності.

Реклама

Транзит газу через України

Російський монополіст "Газпром" у листопаді збільшила заявку на транзит газу через Україну до Словаччини до 83 млн кубометрів, хоча перед цим двічі відмовилась бронювати додаткові українські потужності.

Доповнюється..

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти