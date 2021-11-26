Україна зацікавлена у транзиті російського газу: Зеленський розповів, що пропонували РФ

Зеленський розповів про можливість збільшити транзит газу територією України

Зеленський про транзит російського газу через Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у подальшому транзиті російського газу через свою територію.

Про це Зеленський розповів на прес-марафоні за підсумками екватору свого президентства.

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Він також заявив, що українська сторона пропонувала знизити собівартість транзиту так, щоб вона була меншою, ніж будь-які інші потоки, проте Росія на це не пішла.

"Ми готові, але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російського боку, що вони готові на продовження контракту. Але, крім цих заяв, нічого більше не чув і не бачив. Предметних зустрічей між нашими людьми, НАКом, наприклад, і "Газпромом" не було", – сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна має контракт із РФ до 2024 року і виступає за продовження транзиту через свою територію та навіть його збільшення. За його словами, це дозволяють українські потужності.

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Транзит газу через України

Російський монополіст "Газпром" у листопаді збільшила заявку на транзит газу через Україну до Словаччини до 83 млн кубометрів, хоча перед цим двічі відмовилась бронювати додаткові українські потужності.

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