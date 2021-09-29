Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Україна внесла острів в Карибському морі в список офшорних зон

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
29 вересня, 18:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 29 вересня
Кабмін додав ще один острів до офшорів
Кабмін додав ще один острів до офшорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів додав до переліку офшорних зон юрисдикцію Сінт-Мартен.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Реклама

"До українського переліку офшорних зон додали юрисдикцію Сінт-Мартена – острова в Карибському морі", – написав Гончаренко.

Сінт-Мартен це країна в складі Нідерландів, яка розташована в південній частині однойменного острова в Карибському морі.

Реклама

Офшор – держава з особливими умовами ведення бізнесу для зарубіжних фірм і компаній, серед них – низькі або нульові податки, прості правила корпоративної звітності і управління. А також вони надають можливість приховати справжніх власників бізнесу.

Для чого оновлюють перелік офшорів

  • Перелік офшорних зон оновлюється для підвищення ефективності державного фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
  • Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визначила перелік "юрисдикцій з незадовільним рівнем імплементації стандартів прозорості оподаткування". До нього відносяться Співдружність Домініки, Ніуе, Сінт-Мартен, Тринідад і Тобаго та Ангілья.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано шість законопроєктів – президентський і альтернативні – про податкову амністію, яка повинна покласти край грошей під матрацом.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, чи потрібно декларувати квартири і машини. Також повідомляли, кому доведеться розкрити доходи і здатися податковій.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Євро (€)

31.03

Російський рубль (₽)

0.37

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опитування
Загроза світової кризи
Дізнайся, коли дефолт
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти