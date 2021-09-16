В Україні зріс імпорт свинини, а своє м'ясо – продає за кордон

Найбільше свинину в січні-серпні 2021 року ввозили з Данії

В Україні на 20% зріс імпорт свинини / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за вісім місяців 2021 імпорт зріс на 20% проти аналогічного періоду 2020

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби України.

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Свинину в січні-серпні 2021 переважно ввозили з таких країн:

Данія ($ 18,8 млн);

Польща ($ 8,9 млн);

Нідерланди ($ 5,2 млн).

Свинину українського виробництва також експортують за кордон.

Обсяг вивезеного м'яса в 2021 році – 2,9 тис. тонн. Це на 57,3% більше, ніж у 2020 році. Україна заробила на експорті свинини за 8 місяців $ 5,8 млн – на 36,1% більше, ніж в минулому році.

Імпортери української продукції тваринництва за 2020 рік

країни Близького Сходу імпортували 39,8% від усіх продуктів тваринного походження виготовлених в Україні;

Європа виявилася з показником в 27,5%;

У ЄАЕС Україна експортувала 12,1% від усього експорту тваринництва

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У 2020 році експорт продуктів тваринного походження був налагоджений в 134 країни.

Основними імпортерами є – Саудівська Аравія, ЄС, Об'єднані Арабські Емірати, Китай і Узбекистан.

Напомним, что в Украине уже с начала сентября могут подняться закупочные цены на свиней убойных кондиций.

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С сентября продукты снова прибавят в цене. И если на сахар и масло цена не изменится, на 20% могут подорожать мясо, молоко и яйца.