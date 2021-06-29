Україна здатна заробити на транзиті газу і без "Газпрому" – "Нафтогаз"

"Нафтогаз" шукає нових клієнтів для ГТС / Фото: AFP, vitrenkolibrary.com

Росія не повинна бути єдиним клієнтом української газотранспортної системи (ГТС), оскільки 2025 року закінчиться дія контракту з "Газпромом". У зв'язку з цим "Нафтогаз України" планує залучити нових користувачів послуг з транспортування палива. Ними можуть стати компанії з країн Центральної Азії, приватні компанії, що займаються видобутком газу в Росії, а також європейські покупці газу. Останні, до речі, вже почали користуватися послугами нашої ГТС.

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Про це заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Національне завдання – зробити так, щоб не тільки "Газпром" був користувачем послуг української ГТС з транзиту. Саме це дозволить нам зберегти і доходи від транзиту починаючи з 2025 року та фізичні обсяги транспортування, які зменшують ймовірність повномасштабної війни і роблять Україну важливішим партнером для Європи", – сказав він.

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Крім того, він вважає, що пропозиції простого продовження транзитного контракту з "Газпромом" як "компенсації" за запуск "Північного потоку – 2" є вкрай небезпечними для України.

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"Ризик у чому? Якщо "Газпром" побудує "Північний потік – 2" і йому більше не потрібен український транзит, а у нас є контракт з принципом "качай або плати" – виникає питання, а не піде "Газпром" до арбітражу, так само, як ми пішли до арбітражу за контрактом на купівлю газу? Щоб довести, що це положення буде кабальним і тому не має бути застосовано"- сказав Вітренко.

Нагадаємо, завдяки європейським клієнтам ГТС,торік Україна на день стала нетто-експортером газу. Це свідчить, що в України є всі шанси стати газовим хабом, вважають чиновники.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що якщо "Північний потік – 2" буде завершений, Україна втрачатиме близько 3 млрд доларів на рік:

Сайт "Сьогодні" розібрався, скільки доходів насправді приносить транзит газу через ГТС України.