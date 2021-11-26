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Україна зможе відмовитись від газу з РФ? Зеленський назвав суму відступних

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
26 листопада, 16:08
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Президент анонсував програму, яка допоможе Україні відмовитися від російського газу та сказав, скільки вона коштуватиме
Зеленський анонсував програму термомодернізації
Зеленський анонсував програму термомодернізації / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення програми термомодернізації на 300 млрд грн, щоб підготуватися до можливого припинення транзиту російського газу у 2025 році.

Про це голова держави сказав під час прес-марафону на честь екватору своєї каденції.

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Реформа термомодернізації стосуватиметься житлового фонду у вигляді багатоповерхівок, а також громадських будівель, на перші три роки знадобиться близько 100 млрд. грн.

Також президент сказав, що схиляється до заміни споживання Україною газу, який став дуже дорогим за енергоресурсом, електроенергією.

"Реформа з термомодернізації всіх багатоповерхових будинків для держави коштуватиме 300 млрд грн. Це складна реформа, таких коштів в Україні на сьогоднішній день немає. Але для мене та майбутньої влади це єдиний вихід, і єдина, найважливіша на сьогодні реформа для енергонезалежності держави", – сказав Зеленський журналістам.

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За словами президента, план реалізації програми термомодернізації має бути розписаний до 2025 року, оскільки до цього часу закінчиться контракт на транзит газу з Росією.

Транзит газу з Росії

На прес-марафоні голава держави заявив, що Україна зацікавлена у продовженні транзиту російського газу через свою територію та навіть пропонувала РФ "знижку".

За словами Зеленського, українська сторона пропонувала зробити собівартість транзиту дешевшою, ніж через будь-які інші потоки, але в Росії відмовилися.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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