Україна зможе відмовитись від газу з РФ? Зеленський назвав суму відступних

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення програми термомодернізації на 300 млрд грн, щоб підготуватися до можливого припинення транзиту російського газу у 2025 році.
Про це голова держави сказав під час прес-марафону на честь екватору своєї каденції.
Реформа термомодернізації стосуватиметься житлового фонду у вигляді багатоповерхівок, а також громадських будівель, на перші три роки знадобиться близько 100 млрд. грн.
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Також президент сказав, що схиляється до заміни споживання Україною газу, який став дуже дорогим за енергоресурсом, електроенергією.
"Реформа з термомодернізації всіх багатоповерхових будинків для держави коштуватиме 300 млрд грн. Це складна реформа, таких коштів в Україні на сьогоднішній день немає. Але для мене та майбутньої влади це єдиний вихід, і єдина, найважливіша на сьогодні реформа для енергонезалежності держави", – сказав Зеленський журналістам.
За словами президента, план реалізації програми термомодернізації має бути розписаний до 2025 року, оскільки до цього часу закінчиться контракт на транзит газу з Росією.
Транзит газу з Росії
На прес-марафоні голава держави заявив, що Україна зацікавлена у продовженні транзиту російського газу через свою територію та навіть пропонувала РФ "знижку".
За словами Зеленського, українська сторона пропонувала зробити собівартість транзиту дешевшою, ніж через будь-які інші потоки, але в Росії відмовилися.