Україна сама фінансує російську збройну агресію, почавши імпорт струму з Росії і Білорусі, – нардеп

Про це заявив народний депутат ("Європейська солідарність") Олег Синютка.

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"В угоду країні-агресору ми закуповуємо сьогодні російську електрику, це ж до якого цинізму сьогодні доходить влада. Людина платить останні свої гроші і ці гроші відправляються в Росію. А Росія закуповує озброєння, відправляє його на Донбас і вбиває наших воїнів. Тобто це цинізм вищої межі", – заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що попри рішення парламенту заборонити імпорт, уряд не поспішає припиняти поставки.

"Влада не просто не поспішає виконувати рішення парламенту, влада цілеспрямовано нищить українську енергетику. Тому що "Нафтогаз" – мінус 37 млрд минулого року, "Укренерго" – мінус 27 млрд, "Енергоатом" – мінус 5 млрд майже збитки. І це говорить, що сьогодні в енергетиці країни є величезні проблеми", - додав нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт·годин на 1 млрд грн.

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15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорт струму з Росії і Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.