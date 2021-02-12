Україна різко скоротила експорт яєць: хто ласує нашим омлетом?

На тлі розмов про подорожчанні продуктів Україна різко скоротила експорт яєць – на 68% в натуральному вираженні і більш, аніж удвічі в грошовому.

Реклама

Про це свідчать дані Державної митної служби.

За підсумками січня 2021 року за кордон продали 3,68 тис. тонни яєць на 4,18 млн доларів. Для порівняння: у перший місяць минулого року експорт яєць приніс Україні 10,48 млн доларів.

Основними покупцями в січні-2021 Українська яєць стали:

В тренді Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курс

ОАЕ (1,45 млн доларів, або 34,7% всього імпорту);

Латвія (1,11млн доларів, або 26,7%);

Саудівська Аравія (643,5 тис. доларів, або 15,4%).

Нагадаємо, Асоціація тваринників України оприлюднила прогноз, згідно з яким десяток яєць скоро може підскочити в ціні до 40 гривень. Головна проблема – скорочення поголів'я птиці, адже утримувати її стало дуже дорого. Тому омлети і яєчня можуть стати делікатесом.

Реклама

Також повідомлялося, що в кінці грудня-2020 собівартість виробництва яєць становила 22 гривні за десяток, а в магазинах за них просили від 30 гривень.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама