Україна різко наростила експорт меду і побила два "солодких" рекорди

Експорт меду з України 2020 року зріс на 45,1% порівняно з попереднім роком – до 80,8 тис. тонн з 55,7 тис. тонн, а в доларовому вираженні – на 27,2%, з 101 млн до 139 млн доларів.

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Про це з посиланням на Державну митну службу повідомляє Інтерфакс-Україна.

В результаті його частка в експорті збільшилася до 0,28% з 0,2% роком раніше, уточнило митне відомство.

Згідно з його даними, імпорт меду в Україну торік хоча і виріс у натуральному вираженні в 6,5 разу, а в грошовому – в 4,5 разу, все одно більше, аніж у 500 разів поступається експорту. В абсолютному вираженні він склав 0,14 тис. тонн на 0,27 млн доларів.

Держмитслужба уточнила, що найбільшими трьома ринками збуту українського меду торік стали Польща – 26%, Німеччина – 18,8% і США – 9,7%.

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2020 року було побито два рекорди – за загальною вагою і за виторгом проданого за кордон солодкого продукту.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що попередній рекорд було зафіксовано 2017 року – 67,8 тис. тонн на 133,9 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що найдорожчий мед у світі продали за 2000 євро за кілограм. А про те, який найсмачніший, новинам "Сьогодні" розповів колекціонер меду і віце-президент Спілки пасічників України Денис Солдатов:

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