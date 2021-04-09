Україна продовжує купувати російський струм, поки Росія брязкає зброєю на кордоні, – нардеп

Україна за останні 3 місяці заплатила в російський бюджет 1 млрд грн за імпорт електроенергії, і продовжує закуповувати струм попри стягування країною-агресором військ до кордону.

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Про це заявив колишній голова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

"Україна сплатила більше мільярда гривень за тільки 3 місяці і 8 днів цього року. Сплатила в бюджет Російської Федерації і Білорусі для фінансування збройних сил, збройних навчань і цього брязкання зброєю у нас на кордоні, яке тепер, як ви кажете, лякає кожного громадянина України. Може, ми перестанемо бодай фінансувати залякування України? Ось як треба діяти", – заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що ініціює в парламенті відставку всіх членів НКРЕКП, які покривають закупівлю струму в Росії і виписують собі за це премії з бюджету.

"Ми вимагаємо вже в парламенті зняти 100% всіх членів цієї НКРЕКП. Тому що саме вони дозволяють імпорт електроенергії з Росії. Саме вони повиписували собі зараз, вони ж на передовій не бувають, мільйонні премії, зарплати. За що? За те, що імпортують електроенергію з Росії. Це неподобство всередині країни. Треба навести порядок, і тоді, повірте мені, буде легше і з міжнародними партнерами", – наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, однією з основних причин падіння оптових цін на електроенергію нижче собівартості став імпорт з Росії і Білорусі. Він призвів до штучного викривлення цінової ситуації в сегменті ринку на добу наперед.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт·годин на суму 900 млн грн.

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