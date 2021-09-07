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Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
7 вересня, 00:42
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Глава МЗС розповів про нову ініціативу України щодо зони вільної торгівлі на переговорах зі Сполученими Штатами для зміцнення економіки нашої країни
Україна прагне ЗВТ зі Сполученими Штатами
Україна прагне ЗВТ зі Сполученими Штатами / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон українська сторона запропонувала Сполученим Штатам створити зону вільної торгівлі.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Глава МЗС уточнив, що наша країна вже давно обговорює введення безвізового режиму з США, Великою Британією і Канадою, а цього разу українські представники зробили нову пропозицію.

"У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку", – заявив Кулеба.

Він додав, що Україні необхідна сильна економіка зокрема, щоб створювати резерви, які можна було б витрачати на оборону від військової агресії.

Нагадаємо, зона вільної торгівлі діє з 1 січня 2021 року між Україною та Ізраїлем. Відповідна угода була підписана за два роки до набуття чинності.

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Крім того, Україна розраховує на прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції в Європейський Союз.

Водночас у Канаді в грудні заявляли, що угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою буде розширено в 2021 році за рахунок сфери послуг. При цьому необхідною умовою було просування на шляху реформ і зокрема реформування системи правосуддя.

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