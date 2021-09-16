Україна зажадала від Німеччини і США гарантій по "Північному потоку-2"

Ухвалення рішення по газопроводу досі актуально, враховуючи стрибок цін на газ на європейському ринку

Переговори української влади з Німеччиною і США, щодо газопроводу, ще не завершені

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до США і Німеччини – щоб вони надали гарантії Україні в зв'язку з газопроводом "Північний потік-2". Він зазначив, що Росія вже зараз створює тиск на європейському газовому ринку.

Про це міністр заявив на брифінгу.

"В останні дні була серйозна активність на треку "Північного потоку-2". Ми трясемо наших партнерів і вимагаємо, що пора від слів переходити до конкретних дій, від запевнень до конкретних гарантій", – сказав Кулеба.

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Міністр розповів, що днями Україну відвідали старший радник Державного департаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн і державний секретар міністерства енергетики Німеччини Андреас Файхт. Українська влада донесла до них свою позицію, переговори щодо газопроводу ще не завершені. Кулеба підкреслив, що прийняття рішення досі актуально, враховуючи стрибок цін на газ на європейському ринку.

"Тим більше, що ми бачимо, що Російська Федерація на європейському газовому ринку перейшла до конкретних дій, накручуючи ціну на газ і створюючи ефект непередбачуваності на ринку і ажіотаж через дефіцит. Уже зараз треба діяти Німеччині, Сполученим Штатам. Україна готова діяти разом з ними", – сказав міністр.

Завершення будівництва "Північного потоку – 2"

10 вересня російський газопровід "Північний потік – 2" повністю добудували.

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 мск будівництво газопроводу "Північний потік – 2" повністю завершено", – повідомили в "Газпромі".

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Як очікують у "Газпромі", постачання газопроводом "Північний потік – 2" можуть почати з 1 жовтня.

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило, що не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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