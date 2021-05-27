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Україна втратила 30% експорту горіхів: ТОП-5 головних покупців

27 травня, 06:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Незважаючи на серйозне зниження продажів наша країна утрималася в п'ятірці світових лідерів із торгівлі волоськими горіхами

99% волоських горіхів в Україні виробляє населення

99% волоських горіхів в Україні виробляє населення / Фото: unsplash.com

В останні роки Україна нарощувала експорт горіхів. Найбільш ходові серед вітчизняних аграріїв – волоські горіхи. Але в 2020 році їхні поставки за кордон впали відразу на 29%, до 98,1 млн доларів. А виробництво горіхів знизилося на 10% – через не дуже гарний врожай і зниження площ під насадженнями, підрахували аналітики УКАБ.

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Ще одна причина падіння експорту – загальне зниження обсягів торгівлі у світі. Продажі горіхів у шкаралупі обвалилися на 25%, без шкаралупи – на 5%. Але навіть у такій ситуації Україна посідає 4-те місце в рейтингу найбільших світових експортерів волоських горіхів без шкарлупи.

Головні імпортери волоських горіхів із України:

  1. Франція – 14% (13,3 млн дол.).
  2. Туреччина – 11% (10,5 млн дол.).
  3. Греція – 10% (9,5 млн дол.).
  4. Азербайджан – 6% (6,3 млн дол.).
  5. Нідерланди – 5% (5,2 млн дол.).

Виробництво та експорт грецьких горіхів з України

Виробництво та експорт грецьких горіхів з України / Фото: УКАБ

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"Незважаючи на те, що 99% горіхів вирощується в господарствах населення, цей продукт активно експортується з України. Близько 25-30% українських волоських горіхів реалізується за кордон. В Україні налагоджена система збору горіхів у населення з подальшою обробкою і реалізацією великими партіями", – пояснили експерти.

Нагадаємо, ще один популярний для експорту продукт із господарств населення – це мед. І, на відміну від горіхів, його продажі не зменшилися навіть у кризовий рік. Навпаки, Україна встановила абсолютний рекорд із експорту меду.

А про те, які корисні властивості має волоський горіх, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Сюжет Тетяни Лазарчук і Руслана Кузьгова Відео: Сьогодні

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