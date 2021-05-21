Україна отримає 50 млн євро на вакцинацію від COVID-19

Гроші також виділив Світовий банк, а 40% вакцинації в країні профінансують за рахунок державного бюджету

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Україна отримає 50 млн євро на проведення вакцинації від коронавірусу. Кошти надасть Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Є угода зі Світовим банком на 90 млн доларів, частина з яких буде використана на закупівлю вакцин. Ще 50 млн євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку на вакцинацію ", – сказав прем'єр-міністр.

Він нагадав, що 40% процесу повинно бути профінансовано за кошти держбюджету. З нього вже виділили 10 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше МОЗ домовився про поставках 20 млн доз вакцини Pfizer в Україні. А всього в цьому році Україна повинна отримати 42 мільйони доз препарату від коронавірусу різних виробників.

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А новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже дав гучна обіцянка до кінця літа повністю вакцинувати 5 млн українців. Поки за три місяці вдалося вакцинувати лише мільйон українців. Такі повільні темпи вакцинації і стали головною причиною звільнення Максима Степанова з поста голови МОЗ.

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