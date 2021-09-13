Україна взяла два кредити на 411 млн доларів. На що витратять гроші

Гроші підуть на розвиток вищої освіти в Україні та на підвищення стійкості української енергосистеми

Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйонів доларів. Колаж: "Сьогодні"

Україна і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) 13 вересня уклали дві угоди на загальну суму в 411 мільйон доларів. Гроші спрямують на розвитку вищої освіти в країні та підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.

Про це повідомили в Кабміні.

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На церемонії був присутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (на фото праворуч) і віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде (на фото зліва) / Фото: Кабинет министров Украины

Мова йде про наступні угоди:

договір гарантії (Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Установка гібридних систем з виробництва електроенергії в ЗАТ "Укргідроенерго") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє від імені Фонду чистих технологій. Закладено 211 млн доларів ;

; Угода про позику (Проект "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Закладено 200 млн доларів .

Кабмін виділяє 1 млрд грн на ремонт шкіл

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України виділяє 1 мільярд гривень на ремонт шкіл і оновлення матеріально-технічної бази шкільних їдалень.

"Уряд схвалив розподіл 1 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", – написав прем'єр-міністр.

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Він зазначив, що програмою передбачено капітальний ремонт шкіл, а також оновлення матеріально-технічної бази їдалень навчальних закладів.

"Зараз у співпраці з облдержадміністраціями та народними депутатами погоджено понад 500 проєктів, покликаних поліпшити умови для належного освітнього процесу. Регіони отримають кошти на розвиток безбар'єрного простору і організації та забезпечення здорового харчування в навчальних закладах", – підсумував Шмигаль.

Уряд схвалив розподіл 1 мільярда гривень на ремонт шкіл

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