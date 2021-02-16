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Україна відмовилася вивозити ядерні відходи до Росії

16 лютого, 12:51

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Енергоатом" вирішив дочекатися початку роботи українського ЦСВЯП

Оператор атомних електростанцій України "Енергоатом" з 2021 року найбільше не вивозить відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС до Росії. У держкомпанії заявляють, що ця відмова – остаточний.

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Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Рішення пов'язане з тим, що вже в липні 2021 року Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) зможе прийняти першу партію палива з українських АЕС.

"Ми вирішили остаточно відмовитися від вивозу відпрацьованого ядерного палива до Росії. Потреба України в цих послугах нарешті відпала. Це значно зміцнює енергетичну безпеку нашої держави", – заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

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Він уточнив, що будівництво всіх конструкцій та інфраструктури з прийому та зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС на ЦСВЯП компанія завершила в грудні 2020 року. Зараз там йдуть пусконалагоджувальні роботи та випробування обладнання американської компанії Holtec.

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Експлуатація першого пускового комплексу ЦСВЯП почнеться після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії до сховища, яка з'єднає його з залізничною мережею України.

В цілому Україна намагається максимально диверсифікувати поставки ядерного палива, яке раніше закуповувалося в основному в Росії. Зокрема, Київ співпрацює в цій сфері з американською компанією Westinghouse. Раніше вже повідомлялося, що Україна подолала монопольну залежність від російського ядерного палива:

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АЕС Енергоатом ядерне паливо ЦСВЯП ядерні відходи

Джерело: Сьогодні

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