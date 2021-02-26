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Україна віддає енергетикам Росії і Білорусі 20 тисяч гривень за хвилину

26 лютого, 11:37

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Імпорт електроенергії з цих країн вбиває вітчизняні підприємства

Близько 20 тис. гривень кожну хвилину Україна віддає російським і білоруським енергетикам за їхнє світло. І це в той час, коли власні електростанції тонуть у мільярдних боргах, повідомляють новини "Сьогодні".

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Україна купує електроенергію у Білорусі з 3 січня. А з 1 лютого в Україну почалися поставки енергії ще й з Росії. За останні два місяці імпортували 511 млн кВт⋅ч, підрахував енергетичний експерт Іван Плачков.

Однією з перших електрику за кордоном купила компанія "Дніпросталь – Енерго". Згідно даних з сайту "Укренерго", саме вона виграла аукціон і отримала доступ до міждержавних перетинів, що і дозволило їй імпортувати світло.

Відео: Сьогодні

Компанія "Дніпросталь – Енерго" пов'язана з підприємством "Інтерпайп", каже економічний експерт Борис Кушнірук. Саме для цього трубного підприємства і почалася закупівля кіловат, зазначають фахівці.

"Наскільки мені відомо, "Інтерпайп" – найбільший покупець російського електроенергії. Це стратегічна помилка, це загроза для держави Україна. Якщо заради вигоди кількох фінансово-промислових груп ми готові ставити під загрозу українську незалежність, то це дуже ризиковано", – говорить політолог Кирило Сазонов.

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Так чому ж світло купують у ворога? Експерти кажуть, що там дешевше. А виробництво на "Інтерпайпі" накручує чимало кіловат. Але низька ціна – не означає ринкова.

Крім того, компанія домоглася зниженого тарифу на передачу електроенергії. Компанія вважається "зеленої електрометалургії" – викидає в повітря мало вуглекислого газу.

"Різниця в питаннях вартості для зеленої металургії в три рази менше, ніж для інших споживачів. Ці пільги в результаті лягають на погашення усіма іншими підприємствами", – пояснює президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Володимир Щелкунов.

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У Верховній Раді впевнені, що імпорт світла з Росії та Білорусі потрібно зупинити. І без різниці, хто буде ініціатором змін в законах – Міненерго, президент або самі народні обранці. Головне, щоб на зупинку енергетичного наступу Росії знайшлися голоси. На зволікання немає часу – на кону безпека країни.

"Якщо ми продовжимо імпорт російської і білоруської електроенергії, ми будемо продовжимо ставити на коліна теплоенергетику, атомну генерацію, вугільну галузь. У нас не буде можливості забезпечувати енергобаланс держави", – пояснює народна депутатка Вікторія Гриб.

Поки за українськими проводам буде текти імпортний, ми будемо віддавати гроші росіянам і білорусам. Їм заплатили вже більше 800 млн гривень. Тоді як наші енергетики щодня думають, де взяти кошти і як розрахуватися з боргами.

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Також імпорт електроенергії з Росії та Білорусі загрожує інтеграції української енергосистеми з ЄС.

Нагадаємо, в лютому Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. З початку місяця поставки зросли більш ніж в 5 разів. Також з січня Україна закуповує електроенергію на Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка. З початку року імпортовано 550 млн кВт·год російської електроенергії на суму 850 млн грн.

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енергетика Росія постачання електроенергія Білорусія імпорт електричний струм

Джерело: Сьогодні

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