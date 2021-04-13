Україна не доплатила шахтарям 1 млрд грн, які спрямовано в Росію і Білорусь за електроенергію, – нардеп Гриб

Розглянути заборону імпорту струму з РФ і Білорусі депутати планують лише після 18 травня, каже Гриб

Україна витратила на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі 1 млрд грн, що призвело до виникнення мільярдного боргу із заробітної плати перед шахтарями. Про це заявила позафракційний народний депутат Вікторія Гриб в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Гордон".

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"1 млрд грн уже пішов з енергосистеми України до бюджетів Білорусі та Росії. Сьогодні ми розглядали питання шахтарів, вугільної галузі. Люди не отримують заробітну плату, заборгованість перед шахтарями державних шахт уже складає більше ніж 1 млрд грн. Ці люди не отримують заробітну плату", – зазначила Гриб.

Політик додала, що парламент планує розглянути заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі тільки після 18 травня, що може призвести до відтоку з енергосистеми мільйонів гривень.

"І ще незрозуміло, скільки піде. Можливо, не мільярд, трохи менше, але ми розуміємо, наскільки ці кошти зараз необхідні нашій енергетичній системі", – підкреслила народний депутат.

Україна імпортувала електроенергію з РФ з осені 2019 року – після чотирирічної перерви. Це стало можливим внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня 2019 року Закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

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До березня 2020 року, коли знову ввели заборону, було імпортовано більше ніж 1 млрд кВт·год, прямі збитки енергосистеми від такого постачання оцінюють у 3 млрд грн, писав "Мінпром". За розрахунками Міністерства енергетики та захисту довкілля України, держава витратила на ці закупівлі 5 млрд грн, писало hromadske.

1 лютого 2021 року на сайті "Укренерго" з'явилася інформація, що Україна відновила імпорт електроенергії з Росії в обсязі 200 МВт·год. За даними видання "Інтерфакс-Україна", дві українські компанії дістали доступ до імпорту.

18 березня стало відомо, що про необхідність обмеження імпорту електроенергії з Росії та Білорусі заявив президент Володимир Зеленський, а наступного дня припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

У першому кварталі 2021 року імпорт російської електроенергії в Україну збільшився в 1,9 раза, якщо порівнювати з першим кварталом 2020 року. За три місяці 2020 року імпорт електроенергії з РФ становив 53,4 млн кВт·год, а в січні – березні 2021-го – 100,6 млн кВт·год. Росія виявилася однією з двох країн Європи, імпорт електроенергії з яких Україна збільшила в першому кварталі нинішнього року проти першого кварталу попереднього року. Другою є Білорусь – зростання імпорту становить 3,4 раза.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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