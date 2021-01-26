Україна не буде купувати газ у Росії – Шмигаль

Прямих поставок палива з РФ не буде, запевнив прем'єр-міністр

Україна не планує повертатися до прямих постачань природного газу з Росії.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді.

"Коротко – газ з Росії закуповувати напряму наш уряд не має наміру. Крапка", – сказав прем'єр.

Нагадаємо, з листопада 2015 блакитне паливо надходить в Україну за прямими контрактами виключно з країн Європейського Союзу, тобто Україна не має контракту на поставку газу з Росії вже більше п'яти років. В кінці 2019 року Україна і Росія підписали газовий контракт, який діятиме до кінця 2024 року. Але ця угода стосується транзиту палива, а не його імпорту.

При цьому в кінці 2020 року Україна вийшла на п'ятирічний рекорд з транспортування газу з Європи. Втім, в цьому випадку йдеться не тільки і не стільки про імпорт: європейські компанії довіряють Україні свій газ на зберігання.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама