Русский
$ 28,17
34,23
  1. Економічні новини
  2. Економіка

Україна не буде купувати газ у Росії – Шмигаль

26 січня, 11:51

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Прямих поставок палива з РФ не буде, запевнив прем'єр-міністр

Україна не планує повертатися до прямих постачань природного газу з Росії.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді.

"Коротко – газ з Росії закуповувати напряму наш уряд не має наміру. Крапка", – сказав прем'єр.

В тренді
В Україні бум на фінансові піраміди. Хто і як нас успішно дурить? (укр.)

Нагадаємо, з листопада 2015 блакитне паливо надходить в Україну за прямими контрактами виключно з країн Європейського Союзу, тобто Україна не має контракту на поставку газу з Росії вже більше п'яти років. В кінці 2019 року Україна і Росія підписали газовий контракт, який діятиме до кінця 2024 року. Але ця угода стосується транзиту палива, а не його імпорту.

При цьому в кінці 2020 року Україна вийшла на п'ятирічний рекорд з транспортування газу з Європи. Втім, в цьому випадку йдеться не тільки і не стільки про імпорт: європейські компанії довіряють Україні свій газ на зберігання.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

газ Росія Газпром Украина імпорт газу газовый контракт Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Курс долара: що прийде на зміну стабільності
Курс долара: що прийде на зміну стабільностіЕкономіка
Що буде з курсом долара після закінчення локдауну
Що буде з курсом долара після закінчення локдаунуЕкономіка
Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)
Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)Економіка
В Україні знизили ціну на газ для населення
В Україні знизили ціну на газ для населенняНовини ЖКГ
Ціну на газ Кабмін знизить завтра – ОП
Ціну на газ Кабмін знизить завтра – ОПНовини ЖКГ
"Кремлівські ігри": кому вигідне знищення української енергетикиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти