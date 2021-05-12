Україна наростить експорт м’яса: кого п'ять років будемо годувати за кордоном

Асоціація м’ясної галузі та Держпродспоживслужба відкривають нові ринки для українських виробників

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Держслужба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Асоціація м’ясної галузі домовилися про співпрацю з розвитку експорту з України м’яса та м’ясних продуктів у 2021-2025 роках.

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Про це повідомляє сайт Держпродспоживслужби.

Голова Служби Владислава Магалецька заявила, що її відомство всебічно сприятиме підтримці українських виробників м’яса та м’ясних продуктів у міжнародній торгівлі, створенню нових можливостей та розвитку м’ясної галузі в цілому.

За інформацією Асоціації м’ясної галузі, ключовими напрямками експорту 2021 року є країни Азії та Африки. Найбільше української продукції наразі постачається до Саудівської Аравії (у січні-квітні 2021 експорт склав понад 50 млн доларів).

Також обговорювалася робота з відкриття нових ринків збуту для українських виробників. Зараз активно ідуть переговори з відкриття ринків у КНР, Індії, Канаді, Малайзії, Мексиці, Південній Кореї та інших державах.

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Нагадаємо, 2019 року Україна експортувала тільки м’яса птиці на 600 млн доларів.

У листопаді 2019 до Китаю відправили першу партію яловичини і домовлялися про її поставки до Саудівської Аравії.

А тим часом у самій Україні дорожчає м'ясо: