Україна може стати відповідачем в європейському суді через нардепа "Слуги народу"

Відповідний позов може бути поданий ексміністром транспорту і засновником найбільшої газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування" Миколою Рудьковським у випадку, якщо українське правосуддя піддасться тиску і підтримає вимагання частки компанії народним депутатом "Слуги народу" Олегом Семінським. Про це пише РБК в матеріалі "Від Банкової до Лондона. Чим може закінчитися для влади війна за "Нафтогазвидобування".

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Видання також повідомляє, що справа про вимагання частки "Нафтогазвидобування" "слугою народу" Олегом Семінським може дійти до Лондонського суду і загрожує зачепити політичну еліту країни – за умови, що факти політичного втручання в кримінальну справу на найвищому рівні, відвертого зловживання правосуддям і вимагання під прикриттям депутатського мандата підтвердяться.

"До того ж, крім Лондона, на горизонті виникає і Європейський суд з прав людини – остання інстанція для постраждалої сторони в разі безсилля національного правосуддя", – йдеться в публікації.

Раніше засновник "Нафтогазвидобування" Микола Рудьковський, сім'ї якого належить частина компанії, написав листа президенту Володимиру Зеленському, в якому заявив, що йому відомо про візит Семінського до глави держави, а також про те, що під час цієї зустрічі нардеп від "Слуги народу" намагався отримати можливість незаконно вплинути на правоохоронну систему і суди в контексті конфлікту навколо "Нафтогазвидобування" .

Нагадаємо, минулого тижня видання "Цензор.Нет" опублікувало розшифровки розмови ексдиректора "Нафтогазвидобування", а нині нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського з обвинуваченим в його викраденні Андрієм Мельником, якого ЗМІ також називають "авторитетною в певних колах людиною".

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Згідно із розшифровками, Семінський і Мельник активно обговорюють, яким чином вони можуть заволодіти 25% часткою в "Нафтогазвидобуванні", що належить родині Рудьковського.

Нагадаємо, на цей момент Рудьковський готує звернення до ЄСПЛ проти Росії за незаконне утримання його за гратами через політичні мотиви. Рудьковський заявляє про тиск, що посилився, коли він сидів у російській в'язниці у 2018-2020 роках – за кинутий у посольство РФ в Києві камінь. До вирішення питання Семінський, за словами Рудьковського, залучав навіть російський криміналітет і силовиків, проте безуспішно. А останнім аргументом якраз і стала підозра у викраденні, висунута вже українськими правоохоронцями.

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