Україна може вимагати у Росії 20 млрд доларів

Зараз готується новий позов і до нього можуть додати ще старий, від якого Україна відмовилася у 2019 році

/ Фото: Сьогодні

Україна вже готує новий позов проти "Газпрому" на 7,2 мільярда доларів, а також може повернутися до минулих позивних претензій на 12,2 мільярда доларів, які раніше були відкликані.

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Про це пише РБК-Україна.

На цей момент "Газпром" поставляє газ в Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року. Росіяни зобов'язалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. У договорі прописано правило "качай або плати", тобто платежі за транзит обов'язкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.

Невиконання контракту обернеться для "Газпрому" новими судами.

"Ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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У свою чергу джерело "РБК-Україна" в "Нафтогазі" розповіло, що сума нового позову компанії проти "Газпрому" – 7,2 млрд доларів. Більш того, компанія зможе повернутися до відкликаних раніше претензій до росіян на 12,2 млрд доларів.

До того ж поставки газу по "Північному потоку – 2" в обхід України будуть загрожувати санкціями вже не тільки росіянам, а й кінцевим споживачам.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Росії заявляли, що не відмовляться від транзиту газу через Україну і хочуть новий контракт.