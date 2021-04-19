Україна місяць торгувала у мінус: ТОП-10 наших найбільших партнерів

У січні-лютому 2021 року Україна продала за кордон товарів і сировини на 256,5 млн доларів менше, аніж імпортувала. В абсолютних цифрах це 8474,8 млн доларів проти 8731,3 млн.
Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики про "Географічну структуру зовнішньої торгівлі України в січні-лютому 2021 року".
Зовнішньоторговельними партнерами України були понад 140 держав світу. У їхньому числі опинилися навіть такі екзотичні країни, як Того, Малаві, Джібуті, Реюньйон та Фарерські острови.
Сайт "Сьогодні" виділив дві десятки країн, з якими Україна торгувала найкраще.
ТОП-10 країн-експортерів (у млн доларів)
Китай 1092,8 (-308,6)
Польща 647,6 (+61,7)
Туреччина 552,0 (+191,8)
Німеччина 445,8 (-311,9)
Італія 383,8 (+105,2)
Російська Федерація 379,3 (-351,6)
Індія 369,2 (+238,5)
Єгипет 293,6 (+271,0)
Іспанія 280,6 (+150,1)
Нідерланди 236,5 (+118,7)
Зовсім трохи забракло сусідам України, щоб увійти в десятку кращих з експорту. Так, за перші два місяці року Угорщина купила у нас товарів і сировини на 220,7 млн доларів, Чехія – 195,3 (+42,7), Румунія – 192,3 (+77,2) і Білорусь – 190,0 (-310,7)
ТОП-10 країн-імпортерів (у млн доларів)
Китай 1401,4 (-308,6)
Німеччина 757,7 (-311,9)
Російська Федерація 730,8 (-351,6)
Польща 585,9 (+61,7)
США 522,8 (-346,1)
Білорусь 500,7 (-310,7)
Туреччина 360,2 (+191,8)
Італія 278,6 (+105,2)
Швейцарія 263,3 (-244,7)
Франція 244,4 (-118,8)
І лише трохи не вистачило Угорщині, щоб замкнути ТОП-10 імпортерів, з показником у 232,5 млн доларів (-11,8).
Сайт "Сьогодні" повідомляв, що в січні 2021 сальдо України було позитивним: 3927,5 млн доларів експорту проти 3902 млн імпорту. "Плюс" склав 25,6 млн доларів.
Також йшлося про те, що Україна за січень-лютий 2021-го збільшила зовнішній товарообіг до 17,57 млрд доларів. Це на 4,44% більше, аніж було в ті ж місяці 2020 року.
При цьому Україна збирається переглянути умови в Угоді про асоціацію з ЄС, щоб активізувати торгівлю із західними партнерами. До речі, в грудні 2019 року вже відбулося невелике розширення торгової частини Угоди – було збільшено квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України.
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