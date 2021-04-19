Україна місяць торгувала у мінус: ТОП-10 наших найбільших партнерів

Китай, Польща і Туреччина є лідерами з експорту, КНР, ФРН і РФ – з імпорту

У січні-лютому 2021 року Україна продала за кордон товарів і сировини на 256,5 млн доларів менше, аніж імпортувала. В абсолютних цифрах це 8474,8 млн доларів проти 8731,3 млн.

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Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики про "Географічну структуру зовнішньої торгівлі України в січні-лютому 2021 року".

Зовнішньоторговельними партнерами України були понад 140 держав світу. У їхньому числі опинилися навіть такі екзотичні країни, як Того, Малаві, Джібуті, Реюньйон та Фарерські острови.

Сайт "Сьогодні" виділив дві десятки країн, з якими Україна торгувала найкраще.

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ТОП-10 країн-експортерів (у млн доларів)

Китай 1092,8 (-308,6)

Польща 647,6 (+61,7)

Туреччина 552,0 (+191,8)

Німеччина 445,8 (-311,9)

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Італія 383,8 (+105,2)

Російська Федерація 379,3 (-351,6)

Індія 369,2 (+238,5)

Єгипет 293,6 (+271,0)

Іспанія 280,6 (+150,1)

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Нідерланди 236,5 (+118,7)

Зовсім трохи забракло сусідам України, щоб увійти в десятку кращих з експорту. Так, за перші два місяці року Угорщина купила у нас товарів і сировини на 220,7 млн доларів, Чехія – 195,3 (+42,7), Румунія – 192,3 (+77,2) і Білорусь – 190,0 (-310,7)

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ТОП-10 країн-імпортерів (у млн доларів)

Китай 1401,4 (-308,6)

Німеччина 757,7 (-311,9)

Російська Федерація 730,8 (-351,6)

Польща 585,9 (+61,7)

США 522,8 (-346,1)

Білорусь 500,7 (-310,7)

Туреччина 360,2 (+191,8)

Італія 278,6 (+105,2)

Швейцарія 263,3 (-244,7)

Франція 244,4 (-118,8)

І лише трохи не вистачило Угорщині, щоб замкнути ТОП-10 імпортерів, з показником у 232,5 млн доларів (-11,8).

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що в січні 2021 сальдо України було позитивним: 3927,5 млн доларів експорту проти 3902 млн імпорту. "Плюс" склав 25,6 млн доларів.

Також йшлося про те, що Україна за січень-лютий 2021-го збільшила зовнішній товарообіг до 17,57 млрд доларів. Це на 4,44% більше, аніж було в ті ж місяці 2020 року.

При цьому Україна збирається переглянути умови в Угоді про асоціацію з ЄС, щоб активізувати торгівлю із західними партнерами. До речі, в грудні 2019 року вже відбулося невелике розширення торгової частини Угоди – було збільшено квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України.

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