Україна та Польща придумали, як протистояти російському "Північному потоку – 2"

Російський трубопровід "Північний потік – 2", по якому газ із РФ піде до Німеччини по дну Балтийського моря, становить загрозу для України та Польщі, тому Київ і Варшава мають спільно боротися з цим викликом.

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Про це повідомляє ТОВ "Оператор ГТС України".

26 березня поновилися засідання українсько-польської робочої група з питань енергетики за участі заступника міністра клімату і довкілля Польщі Адама Гібуорджа-Четвертінського, директорів Оператора ГТС України, представників Міненерго України та польських установ і організацій.

Директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова заявила:

"Спільна позиція України та Польщі в протистоянні цьому проекту є критично необхідною. Але найкращим методом боротьби проти "Північного потоку – 2" для України та Польщі є розвиток нашої співпраці та поєднання потенціалів українського та польського ринків газу".

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На думку представників ОГТСУ, для поглиблення взаємовигідної співпраці польського та українського ринку газу учасники засідання необхідно:

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створити гарантовані потужності у напрямку з Польщі до України;

спростити ліцензійні вимоги Польщі до українських трейдерів;

запровадити окремий режим (вигідні тарифи та спрощені вимоги до українських трейдерів) для спрощеного транзиту газу з LNG-терміналу до українсько-польського кордону;

запровадити дисконт на транспортування газу для його подальшого зберігання в українських ПСГ;

розподіл потужностей на спільному аукціоні польського та українського операторів.

До того ж доступ України до LNG-терміналу у польському Свіноуйсьцє створює значний потенціал інтеграції українського та польського ринків природного газу.

А консолідовані дії обох сторін зможуть мінімізувати ризики, які стоять перед нашими країнами та сприятимуть енергетичній безпеці та економічному розвитку держав, вважають у ОГТСУ.

Нагадаємо, раніше Польща оштрафувала "Газпром" через "Північний потік – 2".

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Також писалося, що більше року Україна качає газ із Польщі, і пояснювалося, скільки палива ми зможемо прийняти.

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