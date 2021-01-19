Україна хоче змінити формат роботи з МВФ – Мінфін

У Міністерстві фінансів хотіли б змінити формат співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Зараз МВФ надає кошти безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту. Але Мінфін вважає, що кращий варіант – це виділення коштів в резерви Нацбанку або надання гарантій так, щоб гроші були доступні тільки в разі надзвичайної ситуації.

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Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Der Standard.

Марченко пояснив, що за планом Мінфіну, пряме фінансування держбюджету з боку МВФ припиниться до 2023 року, щоб Україна могла займати гроші на ринкових умовах і поступово ставати незалежною від запозичень.

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"МВФ важливий як інституційний кредитор, а не через суми грошей, які він надає. Більшу частину грошей ми зайняли на міжнародних фінансових ринках. Однак на поточному етапі розвитку країна потребує допомоги МВФ, і ми робимо все можливе, щоб продовжувати співпрацю і виконувати умови програми", – додав міністр.

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Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) З негайним виділенням 2,1 млрд дол. Першого траншу. Розміри другого і третього траншу – по 700 млн дол.

Надання Україні наступних траншів поки затримується. Рішення про другий транш буде прийматися за підсумками роботи місії МВФ в Україні.

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