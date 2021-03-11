Україна дотує російський бюджет, купуючи ток з Білоруської АЕС, – член ради білоруської опозиції

Атомна електростанція була побудована за кредити, отримані Лукашенком, і за них потрібно розраховуватися, каже Губаревич

Імпортуючи електричну енергію з Білоруської АЕС, Україна допомагає режиму Лукашенка розплачуватися по боргах перед Російською Федерацією. Про це заявив член координаційної ради білоруської опозиції, лідер руху "За Свободу" Юрій Губаревич.

Реклама

"Україна таким чином ще й дотує російський бюджет. Як відомо, атомна електростанція була побудована за кредити, отримані Лукашенком. І за ці кредити потрібно розраховуватися. І оскільки клієнт неплатоспроможний, то, продаючи електроенергію в Україні, він буде мати можливість переводити розрахунки по боргах перед Кремлем", – повідомив опозиціонер в ефірі телеканалу "Украіна24".

Він підкреслив, що Білоруська АЕС, яку Україна вирішила фінансово підтримувати, була побудована з низкою помилок і порушень.

"Аж до того, що довелося міняти корпус реактора перед установкою. Так і в процесі експлуатації постійно виникають якісь позаштатні ситуації. І це така міна уповільненої дії. Адже ваша країна і наша країна прекрасно знають про спадщину Чорнобиля і не хотілося, щоб ця ситуація повторилася в сучасності", – додав Губаревич.

В тренді Податкова амністія в Україні: як будуть декларувати доходи заробітчан і тіньовиків

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші два місяці витрати на імпорт досягли 900 млн грн.

Реклама

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама