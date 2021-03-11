Україна дотує російський бюджет, купуючи ток з Білоруської АЕС, – член ради білоруської опозиції

Імпортуючи електричну енергію з Білоруської АЕС, Україна допомагає режиму Лукашенка розплачуватися по боргах перед Російською Федерацією. Про це заявив член координаційної ради білоруської опозиції, лідер руху "За Свободу" Юрій Губаревич.
"Україна таким чином ще й дотує російський бюджет. Як відомо, атомна електростанція була побудована за кредити, отримані Лукашенком. І за ці кредити потрібно розраховуватися. І оскільки клієнт неплатоспроможний, то, продаючи електроенергію в Україні, він буде мати можливість переводити розрахунки по боргах перед Кремлем", – повідомив опозиціонер в ефірі телеканалу "Украіна24".
Він підкреслив, що Білоруська АЕС, яку Україна вирішила фінансово підтримувати, була побудована з низкою помилок і порушень.
"Аж до того, що довелося міняти корпус реактора перед установкою. Так і в процесі експлуатації постійно виникають якісь позаштатні ситуації. І це така міна уповільненої дії. Адже ваша країна і наша країна прекрасно знають про спадщину Чорнобиля і не хотілося, щоб ця ситуація повторилася в сучасності", – додав Губаревич.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші два місяці витрати на імпорт досягли 900 млн грн.
Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк