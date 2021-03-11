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Україна дотує російський бюджет, купуючи ток з Білоруської АЕС, – член ради білоруської опозиції

11 березня, 14:20

Ірина Ненько Ірина Ненько

Атомна електростанція була побудована за кредити, отримані Лукашенком, і за них потрібно розраховуватися, каже Губаревич

Імпортуючи електричну енергію з Білоруської АЕС, Україна допомагає режиму Лукашенка розплачуватися по боргах перед Російською Федерацією. Про це заявив член координаційної ради білоруської опозиції, лідер руху "За Свободу" Юрій Губаревич.

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"Україна таким чином ще й дотує російський бюджет. Як відомо, атомна електростанція була побудована за кредити, отримані Лукашенком. І за ці кредити потрібно розраховуватися. І оскільки клієнт неплатоспроможний, то, продаючи електроенергію в Україні, він буде мати можливість переводити розрахунки по боргах перед Кремлем", – повідомив опозиціонер в ефірі телеканалу "Украіна24".

Він підкреслив, що Білоруська АЕС, яку Україна вирішила фінансово підтримувати, була побудована з низкою помилок і порушень.

"Аж до того, що довелося міняти корпус реактора перед установкою. Так і в процесі експлуатації постійно виникають якісь позаштатні ситуації. І це така міна уповільненої дії. Адже ваша країна і наша країна прекрасно знають про спадщину Чорнобиля і не хотілося, щоб ця ситуація повторилася в сучасності", – додав Губаревич.

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Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші два місяці витрати на імпорт досягли 900 млн грн.

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Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго".

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Білорусія АЕС імпорт опозиціонер
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