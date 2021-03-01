Україна має запровадити санкції проти всіх імпортерів російського струму, в тому числі проти "Інтерпайпу", – нардеп

Під санкції Ради нацбезпеки та оборони мають потрапити всі імпортери електричної енергії з Росії і Білорусі, в тому числі трубно-колісна компанія "Інтерпайп". Про це повідомила народний депутат ("Слуга Народу") Людмила Буймістер, пише "Politeka".

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"Серед імпортерів російського струму є, на жаль, і великі промислові компанії, як приклад "Інтерпайп". Наголошую, що РНБО має заборонити імпорт струму з Росії і у випадку крайньої необхідності, запровадити санкції проти компаній, які закуповують струм у "ІнтерРАО" і "Бєленерго", - повідомила нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Вона наголосила, що планує направити до РНБО повний перелік імпортерів російського струму із зазначенням суми коштів, перерахованих ними компаніям "ІнтерРАО" і "Бєленерго".

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"За перші 2 місяці 2021 року Україна заплатила Росії й Білорусі 871 млн гривень за імпорт електроенергії. На початку березня обсяг поставок зменшився, однак ми і надалі продовжуємо фінансувати країну-агресора", – додала нардеп.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт·годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є "Дніпроспецсталь-Енерго" Віктора Пінчука, імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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