Україна має припинити спонсорувати антидемократичний режим Лукашенка імпортом струму з Білоруської АЕС, – Гончаренко

Нардеп зазначив, що країни Балтії повністю відмовилися від струму з Росії, обмеживши поставки через Білорусь

Україна має зупинити імпорт електроенергії з Білоруської АЕС і припинити фінансово підтримувати недружній і антидемократичний режим Олександра Лукашенка. Про це заявив народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко, повідомляє "Цензор.Нет".

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"Я наполягаю на ухваленні законопроєкту про заборону імпорту електроенергії з Білорусі та Росії. Ми маємо припинити спонсорувати антидемократичні і ворожі нам режими. Тільки такими діями ми зможемо захистити нашу країну", – заявив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що днями країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії, обмеживши поставки через Білорусь, у межах процесу інтеграції до енергосистеми ЄС.

За словами нардепа, Білоруську АЕС країни Балтії розцінюють як пряму загрозу для безпеки і закликають своїх союзників по НАТО, а також Україну, бойкотувати цю станцію.

"Нагадаю, Литва та Латвія заявили про готовність підіймати питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. При цьому, Україна продовжує закупати білоруську та російську електроенергію. Вам не здається це дещо дивним?" – додав Гончаренко.

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Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі у січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а наступного дня припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго".

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