Україна має допомагати інвесторам у зелену енергетику, а не вводити їм нові податки, – Співак

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Україна повинна стимулювати приплив інвестицій у сектор відновлюваної енергетики та вирішувати проблеми іноземних інвесторів в Україні, а не вводити їм нові податки, зокрема, акцизний збір на виробництво зеленої енергії.
Про це заявив керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак, повідомляє "Znaj.ua".
"У нас хочуть запропонувати зелений акциз. Немає в Європі ніде такого. Від нас уже втекли зелені інвестори. Від нас уже відмовився шведський фонд NEFCO, який сказав: ми більше не будемо вкладати гроші в розвиток зеленої енергетики в Україні" , – заявив Співак.
Він підкреслив, що це поганий сигнал для інвесторів взагалі у світі.
"Більш того, у всіх європейських країнах не те що акциз не вводять на зелену енергетику, акциз – це додатковий податок, а навпаки, стимулюють і допомагають у розвитку активної енергетики", – додав Співак.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%.
Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.
Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання "Чиста енергія – здорове навколишнє середовище" поскаржилися у Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів про введення акцизного збору на зелену енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.
28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.