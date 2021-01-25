Україна повинна від’єднатися від енергосистем Росії і Білорусі, – Кулеба

У 2023 році Україна має приєднатися до мережі країн Європейського Союзу

Україна повинна від’єднатися від спільної енергетичної системи із Російською Федерацією та Білоруссю і у 2023 році приєднатися до енергомережі країн Європейського Союзу.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Мета України – це у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії Європейського Союзу. Це має означати, що ми маємо відрізатися від Білорусі та від білоруської системи, від російської системи і повністю інтегруватися в ЄС. Для мене, як для міністра закордонних справ, це фундаментально важливо", – зазначив міністр.

Голова МЗС наголосив, що стратегія відмежування від Росії і Білорусі залишається незмінною.

"Ми зрештою відріжемося від енергосистем Білорусі та Російської Федерації", – підсумував Кулеба.

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Нагадаємо, із січня 2021 Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. З початку року Україна закупила близько 100 млн кВт·годин на суму понад 150 млн грн.

23 січня імпорт досягнув рекорду – майже 10 млн кВт·годин добу, що дорівнює роботі одного енергоблоку Рівненської АЕС.

Попереднього разу імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку.

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