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Україна має зупинити імпорт струму з Росії та Білорусі, щоб не втратити енергонезалежність, – нардеп

26 березня, 13:20

Ірина Ненько Ірина Ненько

В Україні достатньо власних генеруючих потужностей, які дозволяють експортувати струм, а не закуповувати його, заявив Устенко

Імпорт електроенергії ослаблює промисловість і робить Україну залежною від волі політичного керівництва Росії. Про це заявив народний депутат від "Слуги Народу" Олексій Устенко, пише "Politeka".

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"Моя позиція, як народного депутата, що це недопустимо. Неможливо закуповувати електроенергію у країни-агресора. Тому що фактично, якщо навіть ми десь її отримуємо дешевше чи на якихось кращих умовах, то ми підсадимо нашу промисловість на голку тієї залежності, яка потім буде від РФ", – заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, в України достатньо власних генеруючих постужностей, які дозволяють експортувати струм, а не закуповувати його у Росії і Білорусі.

"Ми маємо заборонити будь-який імпорт електроенергії. В нас достатньо кількості і атомних блоків, в нас достатньо генеруючих можливостей", – наголосив нардеп.

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Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський у відповідь на звернення депутата Бондаря підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

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Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт·годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго".

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енергетика Росія електроенергія Білорусія імпорт енергонезалежність
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