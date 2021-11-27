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Погрози "Газпрому" та покарання для боржників по комуналці – головне в економіці за тиждень

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
27 листопада, 06:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини за цей тиждень
Головне про гроші за тиждень
Головне про гроші за тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Погрози "Газпрому", нові санкції та ціни для українців, "Сьогодні" зібрали для вас головні економічні новини цього тижня.

Понеділок. В українських супермаркетах подорожчали важливі продукти

В українських супермаркетах помітно піднялись ціни на деякі популярні продукти, зокрема молокопродукти та вершкове масло, а також яйця.

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Цікаво, що попри подорожчання молочних продуктів, само молоко навіть трохи здешевшало.

Так, середня ціна за кілограм цукру склала 27, 20 грн, за десяток яєць 36,23 грн, а за 900 мл молока від 27,55 до 29,05 грн.

Вівторок. США запровадили нові санкції проти "Північного потоку-2"

Сполучені Штати Америки повідомили про запровадження обмежувальних санкцій проти двох кораблів та однієї компанії, які пов’язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".

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У Росії відреагували на санкції та назвали їх порушенням міжнародного права, а от "Нафтогаз" таке рішення привітав, хоча і заявив, що обмеження потрібно робити жорсткішими.

Середа. Молдову не відключатимуть від газопостачання

Російська компанія "Газпром", яка перед цим поставила ультиматум Молдові, дозволила відтермінувати платіж і не стала відмикати країну від газопостачання.

Перед цим "Газпром" заявив, що відключить країні газ 24 листопада, якщо та не сплатить за нього борг, однак отримав офіційного листа від молдавського уряду і передумав.

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Молдові дозволили сплатити заборгованість у вигляді 73 млн доларів у п’ятницю, 26 листопада, що вона і зробила згодом.

Четвер. Для бізнесу у "жовтій зоні" запровадили жорсткі обмеження

У зв’язку із поширенням коронавірусу українському бізнесу у "жовтих зонах" заборонено самостійно обирати формат роботи.

Тепер будь-які заклади можуть відвідувати лише ті особи, які мають бодай одне щеплення від коронавірусу, негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.

Це ж правило поширюється і на працівників закладу, а також – чиновників, зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко.

П’ятниця. У платіжках за комуналку з'явиться ще одна цифра

Попри так звану карантинну заборону, у "Київтеплоенерго" вирішили застосовувати "санкції" до злісних неплатильників за комунальні послуги.

До їх платіжок додадуть по 3% річних та інфляційні втрати і це матиме назву "рекомендований платіж". Його застосовуватимуть лише до тих, хто відмовився від реструктуризації боргу.

Однак доки наявність цього боргу не доведена у суді платити його – не обов’язок, а рекомендація.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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