Русский
$ 27,32
32,41
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Загроза зупинки держшахт: борги по зарплаті шахтарів досягли 1,7 млрд грн, – лідер профспілки

12 липня 2021 15:12

Ірина Ненько Ірина Ненько

Перехід більшості ТЕС у режим роботи мінімальним складом створює загрозу для безперебійного відвантаження і оплати вугілля із державних шахт, заявив Волинець

/ Фото: AFP

Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних шахт сягнула 1,7 млрд грн, а самі шахти опинилися під загрозою зупинки.

Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець, інформує "Znaj.ua".

Реклама

"Існує загроза зупинки роботи держшахт. Гадаю всі помітили, що тільки протягом останнього місяця державні копальні декілька разів виводили з ладу, знеструмлюючи їх. Понад 1,7 млрд грн зарплатного боргу", - повідомив нардеп.

За словами лідера Незалежної профспілки гірників, перехід більшості ТЕС у режим роботи мінімальним складом обладнання створює загрозу для безперебійного відвантаження і оплати вугілля із державних шахт.

Не пропусти!
Найкращим гравцем Євро-2020 визнали безробітного. Але він – герой фіналу Італія – Англія

Нагадаємо, 6 липня зупинила роботу Слов’янська ТЕС "Донбасенерго". Системний оператор вперше в історії присвоїв станції статус "дефолт".

У "Донбасенерго" заявили, що ТЕС не може продовжувати працювати у збиток через аномальне падіння цін, спричинене спекуляціями на ринку на добу наперед. Компанія закликала регулятор НКРКП виправити ситуацію і змінити правила роботи ринку, які дозволяють такі маніпуляції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавку
Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавкуЕкономіка
"Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів: в ситуації розбираютьсяЕкономіка
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – Кабмін
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – КабмінЕкономіка
Пенсії для
Пенсії для "молодих" пенсіонерів підвищили: скільки доплачують з липняЕкономіка
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липня
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липняЕкономіка
Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)
Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти