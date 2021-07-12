Загроза зупинки держшахт: борги по зарплаті шахтарів досягли 1,7 млрд грн, – лідер профспілки

Перехід більшості ТЕС у режим роботи мінімальним складом створює загрозу для безперебійного відвантаження і оплати вугілля із державних шахт, заявив Волинець

/ Фото: AFP

Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних шахт сягнула 1,7 млрд грн, а самі шахти опинилися під загрозою зупинки.

Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець, інформує "Znaj.ua".

Реклама

"Існує загроза зупинки роботи держшахт. Гадаю всі помітили, що тільки протягом останнього місяця державні копальні декілька разів виводили з ладу, знеструмлюючи їх. Понад 1,7 млрд грн зарплатного боргу", - повідомив нардеп.

За словами лідера Незалежної профспілки гірників, перехід більшості ТЕС у режим роботи мінімальним складом обладнання створює загрозу для безперебійного відвантаження і оплати вугілля із державних шахт.

Нагадаємо, 6 липня зупинила роботу Слов’янська ТЕС "Донбасенерго". Системний оператор вперше в історії присвоїв станції статус "дефолт".

У "Донбасенерго" заявили, що ТЕС не може продовжувати працювати у збиток через аномальне падіння цін, спричинене спекуляціями на ринку на добу наперед. Компанія закликала регулятор НКРКП виправити ситуацію і змінити правила роботи ринку, які дозволяють такі маніпуляції.