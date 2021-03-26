Кримінальна справа про викрадення "слуги народу" Семінського, – обвинувачений ексміністр розповів свою версію подій

Нардеп Олег Семінський, який обвинувачує ексміністра транспорту і зв'язку України Миколу Рудьковського у своєму викраденні, вимагав від Рудьковського частку в "Нафтогазвидобуванні" в обмін на свідчення про непричетність Рудьковського до його зникнення.

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"Розмова відбулася під час однієї із зустрічей у Відні, що відбулася після появи Семінського у 2015 році", – розповів Микола Рудьковський в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

"Семінський каже, якщо ти перепишеш, я піду в прокуратуру, дам свідчення, що ти мене не крав. Справа закриється і все. А якщо ні – у нас у прокуратурі все схвачено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. До тих пір, поки не перепишеш то, що ми хочемо", – розповів Рудьковський.

Коментуючи кримінальну справу, Рудьковський заявів, що це – пряме вимагання з боку Семінського частки в компанії "Нафтогазвидобування".

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"Я вважаю, що те, що мене зробили підозрюваним – це прямий наслідок і бажання і вимагання тих 10% або 150 мільйонів доларів, які Семінський хоче отримати або з мене, або з компанії, або головного акціонера, тому що він для себе визначив, що він був акціонером компанії ", – сказав Рудьковський.

За словами Рудьковського, Семінський працював найманим директором "Нафтогазвидобування", отримував високу заробітну плату. Однак, коли з'ясувалося, що неефективне управління привело компанію до великих збитків і боргів і її необхідно продати, незадовго до угоди зник.

"Коли ситуація виникла у 2011 році, що конфлікт між нами не розв'язується, я зміг знайти аргументи, щоб ми провели аудит компанії. Після того, як все було витягнуто на поверхню і показано, що фактично десятки мільйонів доларів були вимиті з компанії, не сплачені податки, що це або кримінальний кейс, або потрібно продати стратегічному інвесторові. Він із цим погодився, і буквально за кілька днів до операції у нас пропадає гендиректор, угода була зірвана і продати компанію ми змогли тільки значно пізніше", – розповів Рудьковський.

ЗМІ також повідомляють, що кримінальна справа проти Рудьковського носить всі ознаки замовної, а сам факт викрадення Семінського є невстановленим .

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