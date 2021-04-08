У Путіна нервово відреагували на загрозу нових санкцій США проти Nord Stream 2

Пєсков вважає, що Штати втручаються у внутрішні справи інших країн

Загроза запровадження адміністрацією президента Джо Байдена нового пакета санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2" і плани США призначити спецпредставника для перешкоджання проекту викликали різку реакцію в Кремлі.

Реклама

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що плани США є втручанням у внутрішні справи Росії, а цей проєкт нібито надзвичайно важливий для європейської енергобезпеки і забезпечення Європи енергоресурсами.

"Звісно, подібні спецпредставники по проєкту, який не має жодного стосунку до США і який взагалі розташований на іншому континенті, напевно, красномовно свідчить про те, що називається втручання у внутрішні справи, втручання в економічні інтереси інших країн", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США в березні схвалило мінімум два санкційні пакети, спрямовані на компанію-оператора проекту "Північний потік – 2" та її керівника Маттіаса Варніга.

Реклама

Тим часом газопровід "Північний потік – 2" вже побудовано на 95%. Станом на 31 березня було прокладено 2339 км з 2460 км, тобто залишилося прокласти 121 км (5%) від загальної протяжності труби.

До речі, будівництво газопроводу було зупинено в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від прокладання труб через можливі санкції з боку США. Але з грудня 2020 року будівництво відновилося.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама