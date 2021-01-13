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У Лукашенка похвалилися політичними переговорами з Україною щодо закупівлі струму, – нардеп

13 січня, 14:26

Инна Бабур Инна Бабур

МЗС України не має інформації щодо переговорів із білоруськими чиновниками стосовно імпорту струму

Міністерство енергетики Білорусі повідомило про успішні переговори з урядом України щодо співпраці в енергетичній сфері й закупівлі струму з Білоруської АЕС.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Вчора Міністерство енергетики режиму Лукашенка на весь світ похизувалося "міжвідомчими переговорами про співпрацю в енергетичній сфері" з Україною і поставками в нашу країну їх електроенергії. У мене питання, хто це в уряді чи в Україні вирішив вести "міжвідомчі переговори про співпрацю" з міністрами тирана і узурпатора Лукашенко?" – повідомив Гончаренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

При цьому буквально за кілька годин до заяви Міненерго Білорусі у українському МЗС повідомили, що їм не відомо ні про які переговори з білоруськими чиновниками щодо імпорту струму.

"Так хто ж тоді в нашій країні контрагент Лукашенка, може це прем’єр Шмигаль?" – задається питанням Гончаренко.

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За його словами, з початку року Україна заплатила Білорусі за атомну енергію уже більше 20 млн гривень.

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"І ці гроші або пішли в Росію, яка її будувала, або що гірше на утримання ОМОНу для придушення протестів. Весь цивілізований світ відмовився мати справу з білоруським диктатором, і лише Україна проводить "міжвідомчі переговорами про співпрацю", – підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, з 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали три компанії – "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р. Тоді у загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт·годин.

Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, склали від 3 до 5 млрд грн.

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Імпорт також спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму у Росії, 95% українських шахт навесні 2020 р. вимушені були зупинитися.

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енергетика Росія переговори постачання електроенергія Білорусія імпорт Міненерго Олексій Гончаренко
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