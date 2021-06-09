У держави нема грошей на нову окружну Києва: як будуватимуть дорогу

Зміни в законі про державні закупівлі допоможуть залучити потрібні кошти, кажуть в Асоціації дорожників

Фото: "Укравтодор" / Facebook

Зміни до закону про державні закупівлі, прийняті для будівництва Київської обхідної дороги (КОД) – це єдиний шлях для реалізації такого масштабного проєкту. Вони дають змогу залучати міжнародні інвестиції, без яких будівництво неможливе.

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Про це заявив виконавчий директор Національної асоціації дорожників України Олег Варивода.

За його словами, підрядника будівництва на конкурентних торгах визначатимуть не лише за ціною, а й за умовами залучення фінансування. Це допоможе уникнути негативного досвіду попередніх проєктів, не реалізованих через відсутність фінансування.

"2018 року ми обговорювали інвестпроєкт реконструкції дороги М-14 Одеса – Миколаїв – Херсон. Це передбачало будівництво цементобетонної дороги з чотирма смугами, яка б з'єднала припортові міста і поліпшила транспортне сполучення півдня і в цілому країни", – згадав він.

Вартість проєкту реконструкції становила 21,9 млрд гривень, тимчасом як у Дорожньому фонді на той рік було 32 млрд.

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/ Фото: Укравтодор

"Китайська компанія CRBC висловила намір побудувати дорогу своїм коштом, із залученням грошей недержавних організацій Китаю. Вони запитали – можемо залучити гроші комерційних банків Китаю, і ми будуємо? Ні, не можемо, тому що це рівень міждержавний. І от вже 2021-й – дороги нема", – констатує Варивода.

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Саме тому він вітає нові правила проведення конкурсу на будівництво КОД, прийняті парламентом 3 червня.

"Неможливо реалізувати будівництво КОД в межах державної програми. Це фантастика. Ремонт дороги міжнародного значення на 10 млрд – це прийнятна сума для державного бюджету і Дорожнього фонду. Але неможливо за 5 років витратити 85 млрд грн. Для цього слід зупинити ремонт і будівництво третини доріг по всій Україні. Тому міжнародні інвестиції – чи не єдине адекватне рішення", – підкреслив керівник Національної асоціації дорожників України.

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Нагадаємо, глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков також пояснював, що за українським законодавством міжнародні компанії не можуть залучати фінансування під будівництво Київської обхідної дороги й інших схожих об'єктів. Саме цим пояснюється ухвалення однієї з поправок у законопроєкт № 5309, яким КОД виводиться з-під дії закону "Про державні закупівлі".

Раніше стало відомо, що нову обхідну дорогу Києва допоможуть будувати американці. Меморандум про таку співпрацю підписали "Укравтодор" і компанія Bechtel Overseas Corporation.

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