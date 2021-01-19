У фінтех-компанії Moneyveo 1 000 000 клієнтів

За весь час роботи компанія видала кредитів на суму понад 20 млрд грн

У січні 2021 р. кількість користувачів сервісу онлайн-кредитування Moneyveo досягла 1 000 000 осіб. За весь час роботи компанія видала кредитів на суму понад 20 млрд грн, а за 2020 р. її клієнтська база збільшилася на 25%, у порівнянні із попереднім роком.

"2020 рік виявився дуже непростим. Але він перевірив бізнес на гнучкість, з однієї сторони, та на людяність – з іншої. Ми були змушені переглянути скорингові моделі (алгоритми оцінки платоспроможності позичальників) і скоротити обсяги кредитування, щоб зменшити навантаження на клієнтів. Водночас підготували для них ряд нових продуктів та оптимізували наявні. Наприклад, вивели на український ринок додаток Veomini. Він дозволяє покривати невеликі фінансові потреби, доступний тільки на смартфоні та розрахований на молоду аудиторію. Також ми продовжили розвивати продукт Comfort. З ним можна отримати до 30 000 грн, а повернути кошти протягом 18 тижнів. До речі, за даними Google Trends, слово "Moneyveo" зараз шукають частіше, ніж фразу "кредит онлайн". А кількість наших клієнтів – яких уже більше ніж 1 000 000 – підтверджує довіру до сервісу. Далі – тільки нові досягнення та перемоги", – ділиться комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Компанія дарує своєму мільйонному клієнту промокод на кредит Smart під 0,01%, яким можна скористатися необмежену кількість разів до кінця 2021 р.

Нагадаємо: Манівео – лідер онлайн-кредитування в Україні. Попри всесвітній локдаун, компанія у віддаленому режимі успішно запустила бізнес у В'єтнамі. Також Moneyveo єдина у своєму сегменті отримала сертифікат, що підтверджує найвищий рівень безпеки платіжних карток – PCI DSS Service Provider Level 1.

Про лідерство Манівео на ринку онлайн-кредитування свідчать і щорічні перемоги в авторитетних конкурсах і рейтингах. Серед них: "Лідер року", "Кращий сервіс онлайн-кредитування в Україні" за версією PaySpace Magazine Awards, "Вибір року", "Бренд року", "Зірка якості" тощо.

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