Тисячам лікарень і дитсадків можуть відключити електрику: нема договорів з постачальниками

Без світла можуть залишитися лікарні, дитсадки, військові частини та навіть поліцейські відділки. Вже 1 квітня, у четвер, електроенергію можуть відключити майже 2500 установ по всій країні, а це кожен четвертий бюджетний заклад. Усе через те, що не уклали договорів із постачальниками електрики. Мали на це три місяці, але не зробили.

Реклама

За два дні вирішити проблему кожна окрема лікарня чи садочок не встигне, бо треба оголосити тендер і підписати документи. Вся процедура зазвичай триває до двох місяців. Експерти кажуть – втрутитися має Кабмін. Треба, аби урядовці дали закладам додатковий час на те, аби ті знайшли своїх постачальників.

Відео: Сьогодні

Виконавчий директор громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександр Візір каже:

"На сьогодні Кабінет міністрів має внести зміни в один зі своїх актів, який дасть можливість створити певний буфер по часу для цих суб’єктів. А в подальшому ці суб’єкти мають докласти максимум зусиль, щоб провести тендери, обрати постачальника і укласти з ним відповідний договір".

Міністерство енергетики вже розробило і подало до Кабміну проєкт постанови, яким пропонується дозволити організаціям без проведення тендерних процедур із закупівлі електроенергії укладати договори на постачання електроенергії з постачальниками універсальних послуг.

Нагадаємо, в Україні відбулася зміна законодавства, тому з 1 січня 2021 року бюджетні організації, що були клієнтами постачальників універсальної послуги, мали знайти нових постачальників на вільному ринку. Але вони не провели своєчасно публічних закупівель. Через це стали клієнтами постачальника "останньої надії", з яким можна співпрацювати всього лише три місяці. Цей строк спливає вже 1 квітня.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама