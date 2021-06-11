Трудові книжки в Україні відходять в минуле: що тепер буде з пенсіями

Користуватися електронною трудовою книжкою вже можуть 650 тисяч українців – які переваги це їм дає і що про це кажуть в Пенсійному фонді

В Україні відходять в небуття трудові книжки. Фото: колаж "Сьогодні"

Паперові трудові відходять у минуле – тепер облік трудової діяльності українці мають вести в електронній формі.

Реклама

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" В'ячеслав Лакомкін.

Якщо в реєстрі застрахованих є вся інформація, тобто де, ким і коли працювала людина, то пенсію за віком їй призначать автоматично. А за бажання оформити її можна і з пізнішого віку.

Голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус ексклюзивно розповів телеканалу "Україна 24", що понад півмільйона українців вже оцифровує трудові книжки.

Реклама

Читайте також: Електронна трудова книжка замість паперової: головні плюси і мінуси нововведення

"У нас формується реєстр ще з 2000 року, він наповнюється інформацією про заробітну плату і з 2004-го – про стаж. І сьогодні це діюча система, яка вже реалізована в нашій країні", – говорить він.

Це реалізовано на порталі Пенсійного фонду – людина або роботодавець може зайти до свого кабінету і отримати всю необхідну інформацію.

Пенсійний фонд вже отримав понад 650 тис. скан-копій трудових книжок, їх оцифрують і люди зможуть ними користуватися.

Нагадаємо, що про скасування трудових книжок в Україні говорили не один рік, але відповідний закон Рада ухвалила тільки цього року. Читайте в нашому матеріалі, що з цього приводу треба знати українцям.

Про що ще говорять в Україні та світі 10 червня, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа